Эдуард Захарченко забросил первую вратарскую шайбу в истории ЧУ

Фото Ирины Василенко. Эдуард Захарченко

Голкипер «Кременчуга» Эдуард Захарченко стал первым в истории чемпионатов Украины вратарем, отличившимся заброшенной шайбой. Вдвое почетно, что этот гол Эдуард провел во втором матче финальной серии плей-офф-2024/25. Захарченко, поразив пустые ворота «Киев Кепиталз», установил окончательный итог матча – 4:1.

Теперь серия при счете 1:1 переезжает в «Кременчуг», где команды 31 марта и 2 апреля сыграют третий и четвертый матчи серии. Как бы эти матчи ни закончились, серия вернется в Киев, где 5 апреля состоится пятая встреча серии до четырех побед.

Заметим, что в полуфинальной серии, в которой «Кременчуг» обыграл «Сокол», Захарченко помимо надежной игры и шатаута во втором матче отличился дракой на финише третьего поединка серии, за что пропустил четвертую встречу.

ВИДЕО. Чудо в финале: как вратарь забросил шайбу в матче плей-офф

sport.ua