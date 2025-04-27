Чандхок: Вот почему Хэмилтон выглядит столь удручённым…

Начало первого сезона Льюиса Хэмилтона в Ferrari складывается не лучшим образом, и Карун Чандхок, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports, обратил внимание на тревожную тенденцию.

После пяти этапов чемпионата Хэмилтон занимает 7-е место в личном зачёте, и по итогам Гран При ему пока не удавалось подниматься выше 5-го места. Первую пятёрку он замкнул на финише гонки в Бахрейне, при этом проиграв победителю, Оскару Пиастри, почти полминуты и уступив Шарлю Леклеру, своему напарнику, больше 8 секунд.

Отличиться по-настоящему Льюису удалось лишь в Китае, когда он выиграл субботний спринт после старта с поула.

«Меня тревожит, что та победа в спринте по-прежнему стоит особняком, – рассуждал Чандхок, принимая участие в подкасте Sky F1. – Начиная с воскресной гонки в Китае, где Леклер его опередил, хотя на его машине было повреждено переднее крыло, Шарль был быстрее во всех гонках.

Эта тенденция меня тревожит. В Австралии Льюис проигрывал Шарлю пару десятых, в Японии уже три десятых, а в Саудовской Аравии – больше шести. Это какая-то неправильная тенденция. Мы надеялись, что он будет всё больше адаптироваться к жизни в Ferrari, что это отставание будет сокращаться, но всё происходит наоборот.

В Джидде казалось, что он пребывает в унынии. Но хотя бы в Бахрейне его гоночный темп был не таким уж плохим, и проигрывал он не так уж много. Но проблема в том, что до финиша Гран При Саудовской Аравии он добрался на полминуты с лишним позже победителя, а это значит, что на круге он проигрывал примерно те же шесть десятых. Думаю, именно поэтому он выглядел столь удручённым.

Когда мы анализировали телеметрию в Австралии, то там он хуже справлялся только с парой поворотов, с 6-м и с 12-м. И мы думали, что на всех остальных участках круга он выглядел неплохо – с торможениями всё было нормально, с максимальной скоростью тоже. Он уступал только в тех двух среднескоростных поворотах, следовательно, скоро ситуация должна улучшиться.

Но теперь он проигрывает, понемногу теряя на всём круге. Психологическое состояние у гонщика в подобных ситуациях такое: он смотрит на телеметрию и не знает, с чего начать… Если бы речь шла о поворотах какого-то одного типа, было бы проще сосредоточиться на решение конкретной задачи.

А сейчас Льюис понимает, что должен прибавить в поворотах всех типов. Полагаю, именно это влияет на его психологическое состояние, именно поэтому мы видим, что он сейчас в таком плохом настроении».

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