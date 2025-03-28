Connect with us
Автоспорт

Алекс Элбон разочарован началом сезона для Williams

Алекс Элбон разочарован началом сезона для Williams

После трёх гонок на счету Williams нет заработанных очков. Гонщик команды Алекс Элбон разочарован неудачным началом сезона и говорит, что результаты должны быть выше.

«Вся команда, включая меня, хочет большего по сравнению с тем, что у нас есть, – приводит слова Алекса издание Racingnews365. – В прошлом году мы сильно пожертвовали доработкой машины, чтобы всё внимание уделить машине 2024 года.

Реальность оказалось такова, что между пятой и шестой командой по скорости большой разрыв. Ещё больше расстраивает тот факт, что у нашей машины есть скорость, но нам не удаётся её раскрыть.

По правде говоря, такое ощущение, что мы боремся за позиции, за которые не должны бороться. Мы должны быть выше в протоколе».

В Мельбурне сошли с дистанции Макс Ферстаппен и оба гонщика Mercedes. Алекс Элбон расстроен тем, что не смог воспользоваться проблемами соперников и заработать очки: «Нам нужны такие гонки, но итог неприятен, поскольку наши соперники очки заработали. Когда трое гонщиков из ведущих команд сходят, мы должны пользоваться этим, а мы, к сожалению, не смогли этого сделать».

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis