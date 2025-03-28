Алекс Элбон разочарован началом сезона для Williams

После трёх гонок на счету Williams нет заработанных очков. Гонщик команды Алекс Элбон разочарован неудачным началом сезона и говорит, что результаты должны быть выше.

«Вся команда, включая меня, хочет большего по сравнению с тем, что у нас есть, – приводит слова Алекса издание Racingnews365. – В прошлом году мы сильно пожертвовали доработкой машины, чтобы всё внимание уделить машине 2024 года.

Реальность оказалось такова, что между пятой и шестой командой по скорости большой разрыв. Ещё больше расстраивает тот факт, что у нашей машины есть скорость, но нам не удаётся её раскрыть.

По правде говоря, такое ощущение, что мы боремся за позиции, за которые не должны бороться. Мы должны быть выше в протоколе».

В Мельбурне сошли с дистанции Макс Ферстаппен и оба гонщика Mercedes. Алекс Элбон расстроен тем, что не смог воспользоваться проблемами соперников и заработать очки: «Нам нужны такие гонки, но итог неприятен, поскольку наши соперники очки заработали. Когда трое гонщиков из ведущих команд сходят, мы должны пользоваться этим, а мы, к сожалению, не смогли этого сделать».

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