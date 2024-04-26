Мадрид. Надаль разгромил 16-летнего американца и вновь сыграет против де Минора, Качин прервал серию из 15 поражений подряд

На турнире ATP Masters 1000 в столице Испании завершается матчи первого круга

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Лоренцо Сонего (Италия) — Ришар Гаске (Франция, Q) 6:2, 7:5

Павел Котов (-) — Альберт Рамос Виньолас (Испания, Q) 6:3, 6:4

Флавио Коболли (Италия) — Алехандро Табило (Чили) 5:7, 6:4, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания, LL) — Даниэль Элаи Галан (Колумбия) 7:6(4), 4:6, 6:1

Якуб Меншик (Чехия) — Янник Ханфманн (Германия) 6:4, 7:6(3)

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Ёсихито Нисиока (Япония) 4:6, 6:1, 6:4

Жуан Фонсека (Бразилия, WC) — Алекс Микельсен (США) 4:6, 6:0, 6:2

Миомир Кецманович (Сербия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:3, 6:2

Маттео Арнальди (Италия) — Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:4, 6:1

Макс Перселл (Австралия) — Маркос Гирон (США) 4:6, 6:4, 7:6(2)

Доминик Кепфер (Германия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания)

Томаш Махач (Чехия) — Эмил Руусувуори (Финляндия) 6:4, 1:6, 6:2

Рафаэль Надаль (Испания, PR) — Дарвин Бланч (США, WC) 6:1, 6:0

Педро Качин (Аргентина) — Себастьян Офнер (Австрия) 6:3, 6:3

Хамад Меджедович (Сербия, Q) — Александар Ковачевич (США, Q) 4:6, 7:5, 6:4

Тьягу Монтейру (Бразилия, Q) — Душан Лайович (Сербия) 6:4, 6:3

Якуб Меншик впервые выиграл матч в основной сетке турнира серии «Мастерс» на грунте, взяв реванш у Янника Ханфманна за поражение на «челленджере» в Братиславе в 2022 году. Во втором раунде чешский теннисист сыграет против 10-й ракетки мира Григора Димитрова.

Рафаэль Надаль впервые за два года сыграл на турнире «Мастерс» на грунте и одержал свою 407-ю победу на турнирах этой категории. Напомним, что матч 37-летнего Надаля против 16-летнего Бланча установил возрастной рекорд на турнирах «Мастерс». Во втором раунде испанский теннисист сыграет против 11-й ракетки мира Алекса де Минора, которому проиграл на прошлой неделе в Барселоне (общий счет их противостояния 3-2 в пользу Надаля).

Педро Качин прервал свою серию из 15 поражений подряд, которая тянулась с начала октября прошлого года. Аргентинец выиграл пятый матч в основной сетке «Мастерса» и четыре победы он добыл именно на кортах в Мадриде. Во втором круге соперником Качина станет 21-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо, которого он обыграл год назад на этом же турнире.

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