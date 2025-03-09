Кристиан Клин: Антонелли может всех удивить

В 2025 году новым напарником Джорджа Расселла в Mercedes стал дебютант Формулы 1 Кими Антонелли, которого некоторые считают «новым Максом Ферстаппеном». Отчасти 18-летний итальянец уже оправдывает эти авансы, продемонстрировав неплохую скорость на недавних предсезонных тестах, хотя, конечно, ему ещё предстоит пройти боевое крещение в гонках, первая из которых пройдёт в следующее воскресенье.

По мнению Кристиана Клина, бывшего гонщика Формулы 1, в своё время выступавшего за Jaguar и Red Bull Racing, интересно посмотреть, как Расселл будет реагировать на успехи Антонелли.

«Всё ещё не вполне понятно, на каком уровне сейчас находится Mercedes, но мне хочется понаблюдать за тем, как будет складываться сезон для Антонелли, – цитирует австрийца RacingNews365. – Насколько я вижу, его отличает очень агрессивный стиль пилотирования, а такие гонщики мне всегда нравятся.

Насколько хороша машина Mercedes, не ясно, но я думаю, что между Антонелли и Джорджем Расселлом начнётся интересное соперничество. Любопытно посмотреть, как будет справляться Расселл, если такой молодой парень вдруг начнёт его опережать.

Не думаю, что Антонелли сразу будет показывать стабильные результаты, но то, что я вижу, наводит меня на мысль, что в какие-то гоночные уик-энды он может всех удивить. И когда это произойдёт, интересно, как на это будет реагировать Расселл.

Джордж впервые начинает сезон как лидер Mercedes, поэтому теперь должен прибавить – мне любопытно, что у него получится. Думаю, он на это способен, но всё-таки его роль в команде сейчас несколько иная. После ухода Хэмилтона чувствуется, что атмосфера в Mercedes стала иной, команда дышит свободнее, а это тоже может принести свои преимущества».

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