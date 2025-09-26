Кудровка – Эпицентр: Прогноз и где смотреть матч УПЛ

26 сентября в 7-м туре Украинской Премьер-лиги состоится встреча команд, которые дебютируют в элите украинского футбола — “Кудровка” примет “Эпицентр”. Обе команды сейчас находятся в нижней части турнирной таблицы, и этот матч обещает быть важным для обеих сторон. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Трансляция

Старт игры – 18:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка можно будет просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на таких платформах, как MEGOGO, Setanta и Киевстар ТБ, а также у многих кабельных и IP TV провайдерах.

Кудровка

Команда из Черниговской области довольно уверенно стартовала в УПЛ, набрав 7 очков в первых четырех турах. Впечатляющая игра “Кудровки” принесла тренеру Василию Баранову звание лучшего наставника УПЛ в августе, а Андрей Сторчоус был признан лучшим игроком месяца. Однако после двух поражений с одинаковым счетом 0:2, команда вернулась к прежним трудностям. Неудачей завершилось и выступление в Кубке Украины, где “Кудровка” уступила “Левому Берегу” в 1/32 финала.

В прошлом туре “Кудровка” одержала победу благодаря отличной игре вратаря Романа Лепки, который стал героем серии пенальти в матче с “Ворсклой”. В команду также вернулся форвард Андрей Тотовицкий после травмы. Однако защитник Алексей Гусев, который готовится к чемпионату мира с молодежной сборной Украины U-20, не поможет своей команде в этом поединке.

На своем поле “Кудровка” в текущем сезоне еще не проигрывала: 2 победы и ничья. В то же время команда пропускает голы в каждом матче, а безголевая серия длится уже 227 минут.

Эпицентр

Старт в УПЛ для “Эпицентра” оказался сложным: команда потерпела четыре поражения и забила лишь один гол в первых четырех матчах (исторический первый гол в УПЛ был забит в ворота “Динамо”). Но в последующих встречах каменчане одержали победу во Львове над “Рухом” и стали участниками футбольного триллера в игре с “Кривбассом”, где команды забили девять мячей, а подопечные Сергея Нагорняка вели 2:5, но так и не смогли спасти матч.

В этом поединке в команде произошли одновременно радостные и печальные события: Владислав Супряга, который не забивал целых пять лет, наконец-то отличился голом, но затем получил травму. К счастью, после обследования не подтвердился перелом, и Супряге поставили диагноз вывих локтевого сустава. Также в лазарете команды находится защитник Александр Климец.

Статистика встреч

Эти команды не встречались ранее в УПЛ, но в Первой лиге они проводили четыре очные встречи: одну победу одержала “Кудровка”, а три — “Эпицентр”. Последнее противостояние команд состоялось в мае 2025 года, и оно завершилось победой “Эпицентра” со счетом 2:1.

Прогноз на матч Кудровка – Эпицентр

Обе команды стремятся выбраться из нижней части турнирной таблицы, поэтому они, скорее всего, будут играть осторожно и нацелены на результат. Прогнозируем, что матч не будет насыщен большим количеством голов, и поставим на тотал меньше 2.5.

Ориентировочные составы

Кудровка: Яшков, Рогозинский, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк, Лосенко, Сторчоус, Коркишко, Морозко, Козак, Легостаев.

Эпицентр: Билык, С. Кристин, Григоращук, Мороз, Танчик, Джеоване, Запорожец, Себерио, Кирюханцев, Сидун, Сифуэнтес.

Напоминаем, мы также писали о том, что легенда Барселоны объявил о завершении карьеры.