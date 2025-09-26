Страсбург – Марсель: Прогноз и где смотреть матч Лиги 1

В пятницу, 26 сентября, в 6-м туре чемпионата Франции встретятся «Страсбург» и «Марсель». Игра начнется в 21:45 по Киеву. Прогноз подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Трансляцию матча «Страсбург» – «Марсель» на территории Украины будет проводить стриминговая платформа MEGOGO. На этом сервисе болельщики смогут посмотреть матч в прямом эфире. Вы можете следить за всеми яркими моментами этого поединка.

Страсбург

«Страсбург» начал сезон весьма успешно. За пять игр команда набрала 12 очков, что позволяет ей занимать 4-е место в турнирной таблице, уступая конкурентам лишь по дополнительным показателям. Единственное поражение в Лиге 1 французы потерпели от «Монако», проиграв со счетом 3:2.

Команда также успела сыграть в финале отбора Лиги конференций, где победила датский «Брондбю» с общим счетом 2:3.

Марсель

Старт сезона для «Марселя» оказался неоднозначным. За пять матчей Лиги 1 команда одержала 3 победы (против «ПСЖ», «Лорьяна» и «ФК Париж») и дважды проиграла («Лиону» и «Ренну»). 9 очков позволяют команде занимать 6-ю строчку в чемпионате Франции.

В Лиге чемпионов «Марсель» начал с поражения 2:1 от мадридского «Реала», два гола которого забил Килиан Мбаппе с пенальти.

Личные встречи

В последних 5 матчах между этими командами 4 раза фиксировалась ничья. Единственную победу за это время одержал «Страсбург» в Лиге 1 в прошлом сезоне, победив со счетом 1:0. Последний раз «Марсель» побеждал в этом противостоянии еще в мае 2022 года.

Интересные факты

«Марсель» проиграл все 3 выездных матча этого сезона.

«Марсель» забил 10 мячей в текущем сезоне Лиги 1 — второй лучший результат среди всех команд.

В последних 4 встречах между командами не было забито более 2 голов.

Возможные стартовые составы

Страсбург: Пендерс — Дукуре, Сарр, Хогсберг — Морейра, Тони, Амугу, Уаттара — Барко, Лемарешаль — Паничелли

Марсель: Рули — Эмерсон, Балерди, Иган-Райли, Мурильо — Хойбьерг, Гомес — Веа, О’Райлли, Гринвуд — Гуири

Прогноз на матч Страсбург – Марсель

Букмекеры предлагают ставку, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.67. Ожидается, что матч будет с напряжённым исходом, но с небольшой результативностью.

