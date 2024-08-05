Редкий спортпрототип Ferrari 333 SP уйдёт с молотка

О триумфальном возвращении Ferrari в самую престижную категорию гонок на выносливость написано много: уже два года подряд заводская команда легендарной итальянской компании выигрывает «24 часа Ле-Мана».

В Ferrari всегда подчёркивали, что 499P – первый спортпрототип, созданный в Маранелло за полвека, однако это не совсем так. В середине августа в калифорнийском местечке Пеббл-Бич пройдёт традиционный «конкурс автомобильной красоты» Pebble Beach Concours d’Elegance, в том числе аукционный дом Gooding & Company проведёт там торги, и среди наиболее интересных лотов есть редкая машина: Ferrari 333 SP.

Она была разработана конструкторами Ferrari в начале 90-х, представлена в конце 1993 года и участвовала в гонках на выносливость начиная с 1994-го. В том числе выходила на старт в Ле-Мане.

Почему же в Маранелло про неё «забыли»? Дело в том, что только первые четыре шасси были построены силами Ferrari, а затем производством этого спортпрототипа занимались другие итальянские компании – Dallara и Michelotto. Кстати, специалисты Dallara принимали самое активное участие и в проектировании машины, в том числе отвечая за разработку трансмиссии, подвески и за проведение аэродинамических исследований. Однако называлась машина всё-таки Ferrari.

Ожидается, что Ferrari 333 SP Evoluzione, построенная Dallara в 1995 году, уйдёт с молотка за сумму в пределах $6000,000 – $8000000.

Конкретно эта машина в период с 1995-го по 1997 гг. участвовала в гонках на выносливость американской серии IMSA, на ней были одержано несколько побед, а всего гонщики, на ней выступавшие, 13 раз финишировали в первой тройке. В 1997-м итальянско-бельгийский экипаж команды Moretti Racing, состоявший из Джанпьеро Моретти, Макса Паписа и Дидье Тейса, занял 6-е место в Ле-Мане.

Так что именно Ferrari 333 SP был следующим спортпрототипом, разработанным в Маранелло после 312P, а не новейший гиперкар 499P. Но шасси №10, которое и будет выставлено на аукцион в Пеббл-Бич, действительно построено на базе Dallara в Варано.

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