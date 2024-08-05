Экс-чемпион мира по боксу в хевивейте оценил успех Магучих и Геращенко 

4 августа на Олимпийских играх 2024 в Париже состоялся финал по прыжкам в высоту среди женщин. Украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль, а еще одна представительница Украины Ирина Геращенко взяла бронзу.
На успех украинок на ОИ-2024 отреагировал бывший чемпион мира по боксу в хевивейте Виталий Кличко, который на сегодня является мэром Киева.
«Украина продолжает сражаться за победы на Олимпиаде в Париже. Еще одно золото!
Поздравляю и благодарю нашу легкоатлетку Ярославу Магучих, которая получила золотую медаль в прыжках в высоту. А также поздравляю Ирину Геращенко с бронзой тоже в этой дисциплине!
Девушки, с вами победно прыгает вся Украина! Слава Украине и тем, кто ее прославляет!», – сказал Кличко.