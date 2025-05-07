Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

В ночь с 3 на 4 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся уникальный турнир. Главным его противостоянием стал бой за абсолютное чемпионство во второй средней весовой категории между Саулем Альваресом (62–3–2, 39 КО) и Уильямом Скаллом (23–1, 9 КО).

Ожидаемую победу по очкам одержал Сауль Альварес, который раскритиковал Скалла из-за его манеры ведения боя.

«Я ненавижу таких боксеров, они просто выходят на ринг выживать, а не драться. В таких боях все возможно, это был скучный бой, он не пытался победить, просто выживал. Бой против Кроуфорда будет совсем другим», – сказал Альварес.

sport.ua