«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик настроен провести бой против Джейка Пола по правилам ММА.

Блогер озвучил свой план на следующие пять лет, среди пунктов есть победа над Усиком. Александр отреагировал в соцсетях.

«Хороший план. Но я здесь не ради пятого места — только первого. Скоро я закончу с боксом, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя яйца, или все на самом деле только хайп», — отметил Усик.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua