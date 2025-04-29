ВИДЕО. Первая пресс-конференция Усика и Дюбуа перед боем

Состоялась пресс-конференция Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Вот основные тезисы:
Александр Усик:
Даниель Дюбуа:
Бой пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 19 июля.
Ранее сообщалось о том, что Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов.
Состоялась пресс-конференция Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Вот основные тезисы:
Александр Усик:
Даниель Дюбуа:
Бой пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 19 июля.
Ранее сообщалось о том, что Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов.
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