ВИДЕО. Первая пресс-конференция Усика и Дюбуа перед боем

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниэль Дюбуа

Состоялась пресс-конференция Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Вот основные тезисы:

Александр Усик:

«Я уже долгое время верю в своего Бога. Бокс – часть моей жизни. На протяжении моей карьеры мне многие говорили о том, что я не смогу взять пояс в тяжелом весе, что не смогу стать абсолютом в крузервейте»

Даниель Дюбуа:

Боксер заявил, что считает, что победил в пошлом бою.

«Сейчас у меня есть новая возможность завершить это. Было много споров, было сказано много всякого, но сейчас у меня есть новая возможность «усыпить» Усика».

«Я просто готов к этому бою Это будет кровавая битва. я не хочу, чтобы остались какие-то вопросы».

Бой пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 19 июля.

Ранее сообщалось о том, что Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов.

sport.ua