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Футбол

Известны сроки дисквалификаций лидеров Реала после матча с Барселоной

Известны сроки дисквалификаций лидеров Реала после матча с Барселоной

    • Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер получил шестиматчевую дисквалификацию за свое поведение во время финального матча Кубка Испании против "Барселоны" (3:2).

    Инцидент произошел уже после того, как игрок оказался на скамейке запасных. Арбитр встречи показал Рюдигеру красную карточку за неподобающее поведение.

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    • Кроме Антонио, дисциплинарное наказание получил еще один игрок "сливочных" – Лукас Васкес пропустит два следующих матча. В то же время радостной новостью для мадридского клуба стала отмена красной карточки, которую получил Джуд Беллингем в том же поединке.

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