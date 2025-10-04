Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ

У "Манчестер Юнайтед" очень тяжелое начало сезона. И вряд ли этот матч против "Сандерленда" будет легким, несмотря на то, что "черные коты" только поднялись из Чемпионшипа. Команда Режиса ле Бри идет среди топов АПЛ, имеет в пассиве лишь одно поражение. Потому еще вопрос андердога этого матча под большим вопросом.

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал Setant Sports+. Стартовый свисток в Манчестере прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Английская Премьер-лига, седьмой тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл (Ворикшир)

