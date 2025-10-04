Реймс (W35). Подрез победила чемпионку юниорского US Open и вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Вероника Подрез одержала победу в четвертьфинале турнира ITF W35 во Франции



В матче 1/4 финала Вероника Подрез (№477 WTA) за 1,5 часа обыграла бельгийскую теннисистку Желлин Вендромм (№497 WTA) – 6:2, 7:5. Украинка два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок (у соперницы – 3/3), проиграла один гейм на своей подаче и сделала четыре брейка. Напомним, что Желлин Вендромм в этом году стала чемпионкой юниорского US Open.

18-летняя украинская теннисистка впервые сыграет в полуфинале турнира категории W35 (всего 12-й полуфинал на соревнованиях ITF в одиночном разряде) и за место в финале поборется в поединке против французской теннисистки из квалификации Ким Киарелло (б/р WTA).



