ATP опубликовала календарь турниров на 2025 год

Ассоциация теннисистов профессионалов представила расписание соревнований на следующий сезон

В следующем году планируется проведение 60 турниров в 29 странах. Основные изменения в календаре на сезон-2025:

— расширение до 12-дневного формата турниров ATP 1000 в Канаде и Цинциннати (в целом уже семь из девяти «Мастерсов» будут проходить в таком формате);

— турниры в Далласе, Дохе и Мюнхене повысились до категори 500 (в целом 16 таких турниров в сезоне);

— турнир ATP 500 в Гамбурге перенесён с июля на май;

— турнир ATP 250 в Кордове (грунт) перенесён на Мальорку и пройдёт на травяном покрытии;

— турнир ATP 250 в Лос-Кабосе перенесён с февраля на июль.

Теннисный сезон 2025 года завершится Итоговым турниром ATP в Турине, Молодёжным Итоговым турниром в Джидде и Финалом Кубка Дэвиса в Малаге. С полным календарём турниров ATP на следующий год можно ознакомиться по ссылке.

btu.org.ua