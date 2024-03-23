ATP опубликовала календарь турниров на 2025 год

Ассоциация теннисистов профессионалов представила расписание соревнований на следующий сезон
В следующем году планируется проведение 60 турниров в 29 странах. Основные изменения в календаре на сезон-2025:
— расширение до 12-дневного формата турниров ATP 1000 в Канаде и Цинциннати (в целом уже семь из девяти «Мастерсов» будут проходить в таком формате);
— турниры в Далласе, Дохе и Мюнхене повысились до категори 500 (в целом 16 таких турниров в сезоне);
— турнир ATP 500 в Гамбурге перенесён с июля на май;
— турнир ATP 250 в Кордове (грунт) перенесён на Мальорку и пройдёт на травяном покрытии;
— турнир ATP 250 в Лос-Кабосе перенесён с февраля на июль.
Теннисный сезон 2025 года завершится Итоговым турниром ATP в Турине, Молодёжным Итоговым турниром в Джидде и Финалом Кубка Дэвиса в Малаге. С полным календарём турниров ATP на следующий год можно ознакомиться по ссылке.