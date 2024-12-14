Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров на все времена

Instagram. Василий Ломаченко и Александр Усик

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик назвал боксера, который имел лучшую работу ног в истории. Усик выделил своего соотечественника Василия Ломаченко – чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

«У кого лучшая работа ног в истории? У Василия Ломаченко», – сказал Усик.

Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. Василий выигрывал чемпионские пояса в трех разных весовых категории.

Напомним, что ранее менеджер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал, что у Ломаченко нет сейчас мотивации проводить бой в 2024 году.

sport.ua