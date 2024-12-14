Хорнер: Мы уже прикинули все варианты перестановок

Кристиан Хорнер дал понять, что в качестве кандидатов на место Серхио Переса рассматриваются только Лиам Лоусон и Юки Цунода, но решением «мексиканского вопроса» команда займётся только в межсезонье. По крайней мере, такова официальная версия.

В первых семи гонках сезона Перес четыре раза поднялся на подиум, но затем уровень его результатов резко снизился, и за оставшиеся 17 этапов он заработал всего 45 очков, что в два с лишним раза меньше, чем в первой трети чемпионата.

В итоге в том числе из-за него Red Bull Racing откатилась на 3-ю строчку Кубка конструкторов, хотя Макс Ферстаппен под конец сезона одержал пару побед и досрочно обеспечил себе четвёртый титул. Тем не менее ещё в июне команда объявила о продлении контракта с Пересом ещё на два года, и во второй половине сезона опрометчивость этого решения была одной из главных тем разговоров в паддоке.

По словам Хорнера, переговоры с Пересом и его менеджерами запланированы на зимнее межсезонье, хотя, вероятно, теперь это уже будет больше похоже на торг по поводу суммы неизбежной компенсации.

Вот что ответил руководитель Red Bull Racing, когда ему предложили оценить шансы гонщиков Visa RB «пойти на повышение»: «Думаю, Лиам Лоусон в сложных обстоятельствах отлично справился с делом. Если проанализировать то, чего он добился за то время, что было в его распоряжении, и темп, который он показывал, то полагаю, что он неплохо поработал.

Думаю, Юки тоже хорошо справился, поэтому в случае, если что-либо будет решено с Серхио, именно они станут теми кандидатами, которых мы будем рассматривать. Безусловно, команде и Серхио предстоят переговоры. Сейчас, когда чемпионат завершился, мы соберёмся, вспомним, как складывался сезон, разумеется, обращая внимание на то, что он делал неправильно, и вместе примем решение, как нужно действовать дальше.

Перес отлично поработал на команду, внёс свой вклад в то, что в 2022-м и 2023 гг. мы завоевали Кубок конструкторов, с нами он выиграл пять гонок, в прошлом году занял 2-е место в личном зачёте – в общем, он очень много сделал для Red Bull Racing, и мы вместе обсудим, как двигаться вперёд.

Особой спешки нет. Внутри команды мы уже прикинули все возможные варианты перестановок, поэтому начать надо с переговоров с Серхио, и сейчас, когда сезон закончился, они будут проведены.

Пока он остаётся нашим гонщиком, а до этих переговоров с моей стороны было бы некорректно заниматься домыслами и рассуждать на тему вероятного состава команды в следующем году… Очень важно, чтобы в 2025-м оба гонщика показывали хорошие результаты, чтобы не допустить серьёзного отставания от соперников».

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