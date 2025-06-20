Защитник Наполи может продолжить карьеру в Испании

Как сообщает издание Fichajes, испанский защитник "Наполи" Рафа Марин находится в шаге от перехода в "Вильярреал".

Испанский клуб работает над тем, чтобы оформить его переход на правах аренды – такая форма позволит усилить оборону без немедленных затрат. Сделка предусматривает аренду на один сезон с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

В "Наполи" не против временного ухода игрока, понимая, что в другой команде он получит те минуты на поле, которых ему не хватало в Серии А. Сам футболист положительно оценивает возможность возвращения в Испанию и стремится получить ведущую роль в команде с еврокубковыми амбициями. Договоренность между клубами уже практически завершена – осталось согласовать лишь детали.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Марин провел лишь 6 матчей за "Наполи" во всех турнирах.

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