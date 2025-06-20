Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон высказался о предстоящем бое за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Дюбуа сильнее Александра, но я верю, что Усик его нокаутирует. Он его остановит не одним ударом, это будет как накопительный эффект.

Усик за карьеру дрался и с более сильными соперниками, но смог их всех победить. Александр уже досконально изучил Даниеля и знает, как изменить ход боя, если на то будет необходимость», – сказал Нельсон.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua