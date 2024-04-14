Формула E: Дисквалификация да Кошты и победа Роулэнда

Формула E славится непредсказуемостью, причём это относится не только к характеру гонок, но и к тому, что происходит после финиша, и субботняя гонка в Мизано стала ещё одним примером такого рода.

Через несколько часов после её завершения Антониу Феликс да Кошта, одержавший на глазах у всех победу, был дисквалифицирован, и первое место досталось гонщику Nissan Оливеру Роулэнду. Соответственно, были пересмотрены и все прочие результаты, т.е. на 2-е место переместился Джейк Деннис, пилот Andretti, а на 3-е – Макс Гюнтер, выступающий за заводскую команду Maserati.

Причина дисквалификации довольно экзотическая, и дословная формулировка из протокола FIA выглядит так: «было обнаружено, что на машине №13 пружина амортизатора дросселя не соответствует ни одному из трёх возможных заявленных вариантов».

Из объяснения команды Porsche следует, что пружина, о которой идёт речь, не менялась с начала 9-го сезона – напомним, что гонка в Мизано была 6-м этапом 10-го сезона.

Представители компании Spark Racing Technology, которая производит шасси для Формулы E, также подтвердили, что пружина амортизатора дросселя, установленная на Porsche да Кошты – как раз такая, какие использовались на машинах предыдущего поколения (GEN2).

Поскольку за соответствие машины требованиям регламента отвечает команда, то результат, показанный да Коштой на машине №13, аннулирован, даже если это несоответствия не давало никакого преимущества в скорости.

В Porsche заявили, что намерены опротестовать решение стюардов, на подачу апелляции у команды есть 96 часов.

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