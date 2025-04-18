Норрис: Я больше работал над собой, чем над машиной

Доминирование McLaren уже не удивляет, и гонщики этой команды показали два лучших результата по итогам тренировок в Саудовской Аравии. При этом Ландо Норрис опередил напарника меньше чем на две десятых.

Ландо Норрис (1-й): «Уик-энд начался неплохо, первый день прошёл продуктивно, но я больше работал над собой, чем над машиной. Я имею в виду, что прежде всего было важно добиться, чтобы мне было более комфортно за рулём, чтобы я мог пилотировать более уверенно.

Думаю, что мне удалось этого достичь, и всё идёт, как надо. Мы проехали немало кругов, собрали большой объём полезной информации и при этом уделяли приоритетное внимание различным областям, которые считаем наиболее важными в процессе подготовки к завтрашней квалификации».

Оскар Пиастри (2-й): «Мы вполне уверенно провели пятничные тренировки. Небольшие сложности были, но думаю, что машина отличается неплохим темпом. При этом похоже, что соперники уступают нам не так уж много, поэтому нужно разобраться с рядом моментов, чтобы как можно лучше подготовиться к квалификации».

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