Усику посоветовали не думать о Паркере, а уверенно победить Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Обладатель титула WBO Global в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Арам Фаниян поделился мнением о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Предположительно 12 июля на ринге встретятся украинец Александр Усик и британец Даниель Дюбуа. Боксеры проведут реванш – в первом бою Усик нокаутировал соперника, однако Дюбуа считает, что судья украл у него победу.

– Александр Усик может отбоксировать в реванше с Даниелем Дюбуа или провести защиту с Джозефом Паркером. Какое противостояние интереснее для тебя?

– Если честно, мне было бы очень интересно увидеть реванш между Александром и Даниелем. Именно этот бой, а не дуэль с Джозефом Паркером для меня, как для зрителя, был бы гораздо интереснее.

Почему? У Усика и Дюбуа уже есть история, и все мы помним, каким был первый поединок. Британцы до сих пор говорят, что Даниель нокаутировал Александра. Украинцы же, как и большинство боксерского мира, считают совсем иначе.

Поэтому мне кажется, что Усику нужно провести с Дюбуа реванш и поставить точку во всех разговорах вокруг их противостояния, – прокомментировал Фаниан.

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sport.ua