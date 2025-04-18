Руан. Русе впервые с 2023 года вышла в полуфинал, Данилович и Ламенс поспорят за место в финале

На турнире WTA 250 во Франции известны три участницы полуфиналов
Руан, Франция • 15-20 апреля • грунт (зал) • $275,094
Действующая чемпионка: Слоан Стивенс (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Джессика Понше (Франция, LL) 6:2, 6:2
Ольга Данилович (Сербия, 3) – Моюка Утидзима (Япония, 5) 7:6(9), 4:6, 6:1
Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Тианцоа Ракотоманга Раджаона (Франция, Q)
Елена-Габриэла Русе четвертый раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA и впервые с октября 2023 года. За свой четвертый финал румынка будет бороться с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Джессикой Боусас Манейро.
Ольга Данилович продлила свою победную серию на грунте, выиграв восьмой матч подряд. В конце марта сербская теннисистка стала чемпионкой на турнире WTA 125 в Анталии. Данилович сыграет пятый полуфинал на уровне Тура, в том числе четвертый на грунте.
Сюзан Ламенс остановила беспроигрышную серию дебютантки WTA-тура и второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. В прошлом сезоне нидерландская теннисистка выиграла титул на турнире в Осаке.
Данилович обыграла Ламенс в 2023 году в полуфинале грунтового турнира ITF W100 в Мадриде, где в итоге выиграла титул.
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