Руан. Русе впервые с 2023 года вышла в полуфинал, Данилович и Ламенс поспорят за место в финале

На турнире WTA 250 во Франции известны три участницы полуфиналов



Руан, Франция • 15-20 апреля • грунт (зал) • $275,094

Действующая чемпионка: Слоан Стивенс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Джессика Понше (Франция, LL) 6:2, 6:2

Ольга Данилович (Сербия, 3) – Моюка Утидзима (Япония, 5) 7:6(9), 4:6, 6:1

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Тианцоа Ракотоманга Раджаона (Франция, Q)

Елена-Габриэла Русе четвертый раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA и впервые с октября 2023 года. За свой четвертый финал румынка будет бороться с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Джессикой Боусас Манейро.

Ольга Данилович продлила свою победную серию на грунте, выиграв восьмой матч подряд. В конце марта сербская теннисистка стала чемпионкой на турнире WTA 125 в Анталии. Данилович сыграет пятый полуфинал на уровне Тура, в том числе четвертый на грунте.

Сюзан Ламенс остановила беспроигрышную серию дебютантки WTA-тура и второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. В прошлом сезоне нидерландская теннисистка выиграла титул на турнире в Осаке.

Данилович обыграла Ламенс в 2023 году в полуфинале грунтового турнира ITF W100 в Мадриде, где в итоге выиграла титул.

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