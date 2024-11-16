Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

В американском Арлингтоне (штат Техас) в ночь с 15 на 16 ноября состоялось интересное шоу бокса.

На ринг вышли 58-летний знаменитый боксер Майк Тайсон и 27-летний шоумен Джейк Пол.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

Бой проходил в формате 8 раундов по 2 минуты. На ринге Майк Тайсон и Джейк Пол устроили яркое шоу, не жалея друг друга.

По итогам 8 раундов судьи по очкам определили победителя – им стал Джейк Пол: 80–72, 79–73, 79–73

Легендарный супертяжеловес Эвандер Холифилд отреагировал на это поражение Тайсона.

«Это был не хороший бой. С ногами Тайсона было что-то не то, он терял часто равновесие, а Джейк Пол довольно хороший боксер», – сказал Холифилд.

Холифилд дважды за карьеру встречался с Тайсоном, первый раз победил техническим нокаутом в 11 раунде. Во втором поединке Майк откусил Эвандеру кусок уха и бой закончился победой Холифилда после дисквалификации Тайсона.

sport.ua