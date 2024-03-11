Бывший соперник Усика отреагировал на бой Джошуа – Нганну

Getty Images/Global Images Украина. Франсис Нганну — Энтони Джошуа

Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса под названием Нокаутный хаос (Knockout Chaos).

В главном 10-раундовом поединке экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) встретился с Франсисом Нганну (0–1, 0 KO) из Камеруна, экс-чемпионом UFC. Во втором раунде британец финишировал камерунца.

40-летний представитель хевивейта Дерек Чисора, который в свое время проигрывал Александру Усику и Виталию Кличко, отреагировал на этот бой.

«Невероятное сражение. Джошуа был сдержан, он хорошо работал джебом по корпусу и голове Нганну. Франсис вдруг опустил руку, и Энтони нанес удар. Это было невероятно», – рассказал Чисора.

Ранее Чисора посоветовал Нганну после этого поражения возвращаться в UFC.

sport.ua