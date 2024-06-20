Мы же британцы. Чисора поддержал Фьюри, который упал пьяный возле бара

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Дерек Чисора

Ветеран хевивейта Дерек Чисора (34-13, 23 KO) поддержал Тайсона Фьюри после того, как в сеть попала запись, на которой Цыганского короля вывели из паба и он упал обессиленный на улице, ударившись лицом о тротуар.

Чисора, который трижды дрался с Фьюри и проигрывал ему, не понимает критики в адрес своего бывшего соперника и вместо этого поздравил Фьюри с тем, что Тайсон нашел в себе силы праздновать после такого изнурительного поражения.

«В этом нет ничего плохого, он может пойти и выпить. В чем проблема? Какого хрена, мы же британцы! Если мы идем пить и не падаем на колени, это значит, что мы недостаточно пьяны. Нам нужно напиться так, чтобы проснуться, взять рыбу с картошкой фри и сказать: «Что я здесь делаю?». Молодец Тайсон, что празднует свою новую жизнь. Он просто празднует, братва, это нормально. Он заслужил это», – сказал Чисора.

sport.ua