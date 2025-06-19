Нокаут года? Чемпион мира уничтожил соперника в пятом раунде

Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Норманн

19 июня на арене «Ota-City General Gymnasium» в японском Токио состоялся вечер бокса от промоутера Хидеюки Охаши и его компании Ohashi Promotions.

Главным событием стал титульный бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) – на ринге встретились чемпион мира по версии WBO Брайан Норманн (27–0, 21 КО) из США и японский претендент Дзин Сасаки (19–1–1, 17 КО).

Норманн решил не тянуть время и уничтожить соперника как можно быстрее – за две минуты претендент два раза улетел в нокдаун. Сасаки выглядел слишком медленным на фоне соперника, а его силовой бокс не устраивал чемпиона.

Американец превосходно двигался на ногах, молниеносно контрил все атаки соперника и легко уходил с линии огня. Похоже, у японца нет ни малейших шансов дожить до гонга.

В пятом раунде Норманн снова словил открытого соперника и решил брутально его наказать за постоянные ошибки. Сасаки распластался на канвасе и долго не мог прийти в себя. Нокаут года?

Брайан Норманн (США) – Дзин Сасаки (Япония) – KO 5/12

sport.ua