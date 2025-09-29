“Мне немного повезло”. Будущая соперница Марты Костюк в Пекине рассказала о своем камбэке с отыгранными матчболами

Седьмая ракетка мира Джессика Пегула поделилась эмоциями после камбэка в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Пекине против Эммы Радукану.



Американская теннисистка проиграла первый сет и уступала 2-5 на тай-брейке второй партии, после чего сумела перевести поединок в решющий сет, отыграв три матчбола. В третьей партии Пегула не отдала своей сопернице ни одного гейма.

“Это был сумасшедший матч”, – сказала Джессика Пегула в интервью на корте. “Он был очень напряженным. Но я смогла отыграться на тай-брейке и просто хотела продолжать давить. Когда она сделала двойную ошибку [лидируя 5-4], я поняла, что все еще в игре.

Все было на волоске, все было очень, очень близко. И, честно говоря, я думаю, что мне немного повезло с этими двумя виннерсами с бэкхенда [оба на матчболах]. Но я просто пыталась бороться так долго, как могла”.

В четвертом раунде China Open Джессика Пегула сыграет против украинской теннисистки Марты Костюк, которая сегодня разгромила “нейтральную” Александру Саснович. Подписывайтесь на наш Telegram канал – Ukrainian Tennis, чтобы не пропустить трансляцию матча.



btu.org.ua