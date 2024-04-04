Pirelli получила в управление трассу в Стамбуле

Мы рассказывали о планах правительства Турции, которому принадлежит автодром в Стамбуле, провести тендер, победитель которого получит в своё управление гоночную трассу. Среди условий, которые должен выполнить победитель, проведение Гран При Формулы 1, начиная с 2026 года.

Как пишет турецкое издание Haberturk, тендер уже завершён и определён его победитель. Им стала компания Pirelli Otomobil Lastikleri AS – турецкая «дочка» официального поставщика шин для Формулы 1.

Компания получила автодром в аренду на 30 лет, стоимость аренды составила 118 миллионов долларов. Ожидается, что в ближайшее время в Стамбул прилетят официальные представители Liberty Media, чтобы сделать несколько заявлений.

«В 2026 году из календаря Формулы 1 будут исключены несколько трасс, поэтому один из этапов можно снова проводить в Турции», – оптимистично заявила Лале Кандер, глава Pirelli Otomobil Lastikleri.

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