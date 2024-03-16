Интер Майами с Кривцовым разобрался с Ди Си Юнайтед в регулярном чемпионате МЧС

Интер Майами одержал волевую победу над Ди Си Юнайтед в рамках регулярного чемпионата МЛС.
Встреча завершилась со счетом 1:3 на польза «цапель». Сергей Кривцов вышел на поле на 31-й минуте из-за повреждения Николаса Фрейры. Результативными действиями украинец не отметился.
Для Кривцова этот поединок стал шестым в нынешнем сезоне.
МЦС — регулярный чемпионат
16 марта
Ди Си Юнайтед — Интер Майами 1:3 (1:1)
< Голы: 1:0 — 14 Страуд, 1:1 — 24 Кампана, 1:2 — 72 Суарес, 1:3 — 84 Суарес
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