Интер Майами с Кривцовым разобрался с Ди Си Юнайтед в регулярном чемпионате МЧС

Интер Майами одержал волевую победу над Ди Си Юнайтед в рамках регулярного чемпионата МЛС.

Встреча завершилась со счетом 1:3 на польза «цапель». Сергей Кривцов вышел на поле на 31-й минуте из-за повреждения Николаса Фрейры. Результативными действиями украинец не отметился.

Для Кривцова этот поединок стал шестым в нынешнем сезоне.

МЦС — регулярный чемпионат

16 марта

Ди Си Юнайтед — Интер Майами 1:3 (1:1)

< Голы: 1:0 — 14 Страуд, 1:1 — 24 Кампана, 1:2 — 72 Суарес, 1:3 — 84 Суарес

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