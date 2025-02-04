Промоутер Усика: «Этот украинец никогда не дрался ни с кем подобным»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался о предстоящем бое за титул чемпиона мира в легком весе между украинцем Денисом Беринчиком и американцем Кейшоном Дэвисом.

«Это будет замечательный бой. Украинец Беринчик никогда не дрался ни с кем, подобным Кейшону Дэвису. Кейшон также никогда не встречал такой оппозиции. Замечательный бой! Я ставлю на опыт [на Беринчика]», – сказал Красюк.

Ранее боксер Денис Беринчик высказался о своем следующем сопернике Кейшоне Дэвисе, с которым украинец проведет свою первую защиту титула WBО.

Бой между Дэвисом и Беринчиком состоится уже 14 февраля 2025 года.

sport.ua