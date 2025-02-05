Sauber откроет технологический центр в Великобритании

Швейцарская Sauber продолжает подготовку к трансформации в заводскую команду Audi в 2026 году. Команда планирует открыть новый технологический центр в британской «долине автоспорта», в которую входят Бистер, Сильверстоун и Милтон-Кинс.

В Sauber рассчитывают, что открыв технологический центр в Великобритании, они смогут привлечь к проекту местных опытных инженеров, не готовых переезжать в Швейцарию для работы на основной базе команды в Хинвиле. Открытие центра запланировано на лето 2025 года.

Маттиа Бинотто, операционный и технический директор Sauber Motorsport: «Мы рады открыть технологический центр в Великобритании в дополнении к нашей ключевой базе в Хинвиле, которая сохранит руководство над основными инженерными операциями.

Расширение в Великобритании позволит нам находиться рядом с одной из самых динамичных в мире экосистем автоспорта. Наша задача заключается в создании сильной объединённой базы в Хинвиле и Великобритании для внедрения инноваций и продолжения развития».

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