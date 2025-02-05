Абу-Даби. Чемпионка юниорского Australian Open выиграла первый матч в Туре, Вондроушова выбила Радукану

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 500 в ОАЭ



Абу-Даби, ОАЭ • 3-8 февраля • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Кэти Волынец (США, Q) – Сонэй Картэл (Великобритания, Q) 3:6, 6:4, 6:4

Вакана Сонобэ (Япония, Q) – Юань Юэ (Китай) 6:4, 6:3

Онс Жабер (Тунис) – Елена Остапенко (Латвия, 7) 7:6(4), 7:5

Маркета Вондроушова (Чехия, WC) – Эмма Радукану (Великобритания, WC) 6:3, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:2, 3:6, 6:1

Вероника Кудерметова (-, LL) – Людмила Самсонова (-, 5) 5:7, 6:1, 7:6(5)

Лейла Фернандес (Канада, 8) – Моюка Утидзима (Япония, Q) 7:6(3), 7:6(0)

Лулу Сунь (Новая Зеландия) – Каролин Гарсия (Франция, WC) 6:1, 6:3

Эшлин Крюгер (США) – Маккартни Кесслер (США, Q) 6:3, 6:7(4), 6:3

Анастасия Павлюченкова (-, 6) – София Кенин (США, Q) 6:3, 6:1

Магда Линетт (Польша) – Рената Сарасуа (Мексика, Q) 6:4, 7:6(6)

Линда Носкова (Чехия) – Магдалена Френх (Польша) 6:0, 6:3

Вакана Сонобэ (№837 WTA) успешно провела свой дебютный матч в основной сетке соревнований уровня Тура и одержала третью победу подряд над соперницей из топ-100. Отметим, что в квалификации Сонобэ обыграла Хейли Баптист и Кристину Букшу.

Линда Носкова прервала серию из трёх поражений и вышла вперёд в счёте личных встреч с Магдаленой Френх (2-1). Дальше чешка сыграет против десятой ракетки мира Паулы Бадосы.

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Фото: Getty Images.

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