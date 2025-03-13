Карлос Алькарас – о шансе стать первой ракеткой мира в отсутствие Синнера: “Мысли об этом могут заставить меня чувствовать дополнительное давление”

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал журналистам, что он думает о возможности подвинуть Янника Синнера с первой строчки рейтинга, пока итальянец находится в 3-месячной дисквалификации



«Мотивирует ли меня шанс возглавить рейтинг, чтобы хорошо сыграть в Индиан-Уэллс и Майами? Я не сильно думаю о том, чтобы за 2-3 месяца вернуть себе звание первой ракетки мира. То есть, такие мысли могут заставить меня чувствовать дополнительное давление. Я просто сосредоточен на каждом дне и каждом турнире, потому что если я делаю правильные вещи, если я направляю свое внимание на те моменты, которые я должен улучшить, то придет и результат, а с потом еще позже – и первая строчка.

Так что сейчас я сосредоточен на этом турнире, на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс, и я хочу продолжать играть в хороший теннис. Надеюсь, дойти до финала или поднять трофей победителя. Это моя цель. Сейчас я чувствую себя всё лучше и лучше, а после этого я уже буду думать о выступлении в Майами, а затем о следующем турнире. Если я буду делать так, как я говорю, если я буду играть всё лучше и лучше в каждом матче и на каждом турнире, результаты будут хорошими, всё будет складываться в мою пользу, и тогда, я думаю, и мой рейтинг значительно улучшится».

Карлос Алькарас вчера разгромил Григора Димитрова и выиграл 15-й матч подряд на кортах турнира в Индиан-Уэллс. В четвертьфинале соревнований испанец встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

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