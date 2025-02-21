СМИ: Итальянская теннисная федерация хочет купить “Мастерс” в Мадриде, надеясь на проведение пятого турнира Grand Slam

По данным итальянского издания La Stampa, Федерация тенниса и падела Италии (FITP) выступила с предложением о приобретении прав на проведение турнира Madrid Open Masters за $550 млн.



Эти права в настоящее время принадлежат компании IMG, входящей в состав Endeavor Group Holdings.

Цель инициативы – заполучить дополнительную неделю в теннисном календаре, чтобы расширить Rome Open Masters до формата двухнедельного соревнования, который традиционно используется для турниров Grand Slam. В долгосрочной перспективе итальянская федерация стремится воплотить амбициозную мечту – организовать пятый турнир категории Grand Slam.

В октябре 2024 года появились первые слухи о том, что Endeavor рассматривает возможность продажи ряда своих активов, включая Madrid Open и Miami Open. Однако подобное решение может столкнуться с серьезным сопротивлением в Испании. Madrid Open является самым престижным теннисным событием страны, играющим ключевую роль в привлечении туристов и поддержании экономики региона. Его возможный уход из календаря вызывает множество вопросов, в том числе о том, где и когда может быть организован новый турнир уровня ATP Masters или WTA 1000.

На момент публикации ни Endeavor, ни организаторы Madrid Open не предоставили официальных комментариев по поводу информации, озвученной La Stampa.

btu.org.ua