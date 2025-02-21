Чемпион мира по муай-тай из Украины выступит на престижном турнире Glory

Instagram. Олег Приймачев

Украинский кикбоксер, чемпион мира по муай-тай среди любителей Олег Приймачев станет участником престижного турнира Glory 99: Last Heavyweight Standing.

Руководство организации объявило список, в который попали 32 спортсмена. В течении 2025 года состоится пять событий, по итогам которых определится восемь лучших кикбоксеров.

После этого в финальном противостоянии определится сильнейших боец Glory в супертяжелом весе. Первый вечер турнира состоится 5 апреля в Роттердаме (Нидерланды).

Соперник Приймачева пока не определился – организация проведет жеребьевку, сформирует пары и сообщит о расписании боев.

Украинский кикбоксер является военнослужащим подразделения ГУР «Артан» и дебютировал в Glory в декабре прошлого года, когда одолел представителя Марокко.

sport.ua