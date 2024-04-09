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Футбол

Тренер Арсенала вспомнил самый счастливый день в своей жизни

Я был одним из кандидатов на должность нового тренера команды (с)

Тренер Арсенала вспомнил самый счастливый день в своей жизни

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал о том, как он стал главным тренером команды.

    "Я был одним из кандидатов на должность нового наставника "канониров", я был твердо убежден, что смогу повлиять на клуб и команду.

    В то же время, у вас есть опасения, но я готовился к этому. Много лет. Я мечтал об этом. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни".

    Напомним, что 9 апреля "Арсенал" сыграет против "Баварии" в рамках Лиги чемпионов. Начало — в 22:00.

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