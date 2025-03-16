Усик признался, в какой момент и ради чего хотел оставить пояса

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как переживал начало полномасштабной войны в Украине:

«Когда началась война, я вообще хотел оставить пояса. Я пошел в тероборону, позвонил знакомым, в военкомат, из трубки сквернословие.

Когда я приехал во Львов, в госпиталь, и среди первых мальчиков, которых привезли из Мариуполя, двое были из Симферополя. Они говорят: «Чувак, а ты куда собрался?» Я говорю: «Защищать страну». Он говорит: «Слушай, а можешь поехать, выиграть Джошуа второй раз и сказать на весь мир, что происходит? Если у нас света не будет, мы вышку украдем». А он лежит в аппарате Илизарова, у него одна нога вообще вдребезги развалена, собрана и держится на железках… И к каждому ты заходишь, а они говорят: «Так а что, когда бой?»

И мы вышли из госпиталя, у меня мурашки по коже, диссонанс в голове, что делать… А кто должен ответить? Я сам себе. И когда уже я поехал на сборы, нам набрали, все, готовимся, я сказал, что ничего не оставляю, боксирую дальше».

Ранее Александр Усик рассказал об общении с людьми.

sport.ua