Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге

Getty Images/Global Images Украина. Эвандер Холифилд и Джордж Форман

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге. Холифилд вспомнил свой бой против Джорджа Формана.

«Конечно, Джордж Форман имел самый тяжелый удар. Когда он бил – было ощущение, что на меня что-то упало. Будто что-то упало тебе на палец ноги. Бам! Ты чувствуешь его тяжелый удар, но я пытался тогда вести себя так, будто все в порядке. Я старался делать вид, что мне не больно от ударов Формана, ведь он мог меня просто убить на ринге, я мог упасть лицом на канвас», – сказал Холифилд.

Холифилд в 1991 победил Формана решением судей и защитил три чемпионских титула.

Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.

sport.ua