Джек Дуэн: Я недоволен результатом

Пьер Гасли квалифицировался шестым в Абу-Даби, но после штрафа Нико Хюлкенберга переместился на пятое место. Для его напарника Джека Дуэна квалификация сложилась гораздо хуже – дебютант команды Alpine показал последнее время и прекратил борьбу ещё в первой сессии.

Пьер Гасли (6-й): «Я очень доволен сегодняшним результатом в квалификации. Команда усердно работала весь уик-энд, и мы смогли повысить скорость машины между тренировкой и квалификацией.

Я чувствовал себя не слишком комфортно за рулём, поэтому не знал, какого результата смогу добиться в квалификации. Однако удалось квалифицироваться впереди Джорджа Расселла, который неделю назад стартовал с поула, и я сразу за Максом Ферстаппеном, чемпионом мира. Этот результат говорит о том прогрессе, которого удалось добиться за сезон.

Завтра предстоит сложная гонка. На этой трассе с полными баками очень высокая нагрузка на шины, поэтому сегодня вечером мы постараемся хорошо подготовиться и удержать позицию впереди Нико Хюлкенберга в гонке».

Джек Дуэн (20-й): «Ещё один день в Формуле 1 и моя первая квалификация. Конечно, я недоволен результатом, но это была сессия обучения, мы всё разберём на брифинге перед гонкой.

В первой попытке мне было комфортно за рулём, и я считал, что смогу выжать из машины большее во второй попытке. Из-за трафика я не лучшим образом проехал круг выезда из боксов, поэтому к началу быстрого круга шины не были прогреты до оптимального состояния. Однако я сделаю выводы на будущее.

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы выжать максимум из машины в завтрашней гонке и помочь команде удержать шестое место в Кубке конструкторов».

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