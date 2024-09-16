Две машины в призовой десятке у Williams

В Баку, впервые с Гран При США 2023 года, оба гонщика Williams заработали очки…

Алекс Элбон (7-й): «Мы знаем, как сложно занять хотя бы 9 и 10 место в гонке, а седьмая и восьмая позиция – это настоящий успех. Мы опередили Alpine в Кубке конструкторов – такой и была наша цель к концу года.

Это ещё один уик-энд, когда мы были равны с Aston Martin по скорости и вновь зарабатываем очки. Мы оказались намного быстрее, чем ожидали – приятно участвовать в борьбе. Посмотрим, как всё сложится на следующей неделе, но в этот уик-энд мы были сильны».



Франко Колапинто (8-й): «Фантастически приятно заработать свои первые очки в Формуле 1. Я горжусь нашей командой и этим достижением, которое стало возможным благодаря слаженной и напряжённой работе.

Финишировав седьмым и восьмым вместе с Алексом, мы поднялись на восьмое место в Кубке конструкторов – это хорошая мотивация для команды. С нетерпением жду следующего уик-энда, чтобы впервые выступить в Сингапуре».

Источник