Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»

Boxingscene. Денис Беринчик

Промоутер Александр Красюк оценил бой Дениса Беринчика против Эмануэля Наваррете за пояс WBO легкого веса. Поединок пройдет 18 мая.

«Беринчик давно заслужил свой шанс. А Наваррете поднялся в легкий вес и из-за титула суперчемпиона в низшей весовой категории сразу получил титульный шанс. Беринчик был очен терпеливым, чтобы выйти на титульный поединок«.

«Он уже в США, готовится к бою. 18 мая посмотрим, чего стоит серебряный медалист Олимпиады. Думаю, бой продлится 12 раундов. Наверрете – сильный боксер, мексиканец. Это будет большой день для Украины, учитывая еще бой Усика», – сказал Красюк.

В этот же день Александр Усик будет драться за все титулы супертяжелого веса с Тайсоном Фьюри.

ФОТО. Постер к бою за пояс чемпиона мира в легком весе Беринчик – Наваррете

sport.ua