Три топ-клуба АПЛ стремятся подписать молодого таланта из ПСЖ

Три топ-клуба Английской Премьер-лиги стремятся подписать молодого таланта из "Пари Сен-Жермен".

Согласно информации от источников издания TEAMtalk, представители "Тоттенхэма", "Челси" и "Манчестер Сити" заинтересованы в потенциальном приобретении 19-летнего центрального полузащитника Сенни Маюлу.

Его текущий контракт с "ПСЖ" действует до конца июня 2027 года, и парижане могут продать его, если им не удастся договориться с игроком о продлении сотрудничества.

Всего на счету Сенни Маюлу 7 голов и 4 ассиста в 44 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

