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Футбол

В спарринге сошлись бывший и нынешний клуб Кейна. Но без участия самого игрока

Тоттенхэм и Бавария готовятся к новому сезону

В спарринге сошлись бывший и нынешний клуб Кейна. Но без участия самого игрока

Фото: Баварія

    • Сегодня, 3-го августа, "Тоттенхэм" и "Бавария" провели между собой контрольный матч в Южной Корее. Нападающий Гарри Кейн, который когда-то выступал за "шпор", а ныне представляет мюнхенцев, участия в игре не принимал.

    Победу со счетом 2:1 одержала "Бавария". Из состава немцев забивали Видович и Горецка, со стороны англичан – Порро.

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    10-го августа команды сойдутся в еще одном спарринге. На этот раз поединок состоится в английском Лондоне.

    www.ua-football.com

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