Льюис Хэмилтон: Макс повёл себя не как чемпион

Стюарды Гран При Венгрии не стали наказывать Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена за столкновение в первом повороте на 63-м круге гонки. При этом в своём решении стюарды указали, что гонщик Mercedes «мог предпринять какие-то действия, чтобы избежать столкновения».

Такая формулировка удивила Льюиса Хэмилтона, и в четверг в Спа он заявил, что не согласен с ней.

Льюис Хэмилтон: «Меня очень и очень удивило их решение. На самом деле, я довольно расслаблен относительно всей этой ситуации. Я уже сказал, что это был гоночный инцидент, и оставил его в прошлом.

Однако надо учесть, что в том эпизоде один гонщик контролировал машину, а у второго машина не всё время находилась под полным контролем. И если вы посмотрите на повтор эпизода, то увидите, что я был очень далёк от того, чтобы завершить манёвр.

Я находился далеко от апекса поворота, взял левее и оставил очень много места справа от себя. Так что да, такой вердикт стюардов меня очень удивил.

Мы с Максом не разговаривали после инцидента. Мы сходили к стюардам, и на этом всё. Я не знаю, будем ли мы с ним это обсуждать. Возможно, поговорим на параде пилотов в этот уик-энд. Мне это не нужно, но, возможно, Макс что-то хочет сказать. Но пока у нас не было времени, чтобы поговорить».

Комментируя радиопереговоры Макса со своим гоночным инженером во время гонки в Венгрии и критику в адрес команды, Льюис дал совет гонщику Red Bull Racing: «Ты должен быть лидером команды, быть частью команды. Гонщик не только лидер, он гораздо больше, чем лидер. Твоими напарниками являются огромное количество сотрудников, и ты должен вести себя как чемпион».

Когда Хэмилтону задали вопрос, что значит «вести себя как чемпион», Льюис со смехом ответил: «Хороший вопрос! Вести себя не так, как в прошлый уик-энд».

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