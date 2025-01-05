Култхард считает McLaren фаворитом сезона

В эфире Channel 4 бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард назвал McLaren фаворитом предстоящего чемпионата…

Дэвид Култхард: «В прошлом году в McLaren опередили свой собственный график. В начале года они не предполагали, что будут претендовать на победу, а уже в середине сезона оказались сильнее всех. Машина была быстра, новинки работали, гонщики взаимодействовали, что и привело к победе в Кубке конструкторов. Теперь всё готово к тому, чтобы в 2025-м они начали сезон в роли фаворитов, в том числе в личном зачёте.

Владельцы нашли правильных людей, новому руководству удалось перестроить команду, сотрудники почувствовали уверенность, ведь Зак Браун – настоящий гонщик. Он ездит на McLaren ради удовольствия. Андреа Стелла после успеха в Ferrari собрал команду отличных инженеров, способствовал прогрессу гонщиков, а остальное – уже история».

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