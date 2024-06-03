Фотограф прокомментировал аварию в Монако

Мы рассказывали, что в столкновении Серхио Переса и Кевина Магнуссена на первом круге Гран При Монако не обошлось без пострадавших – обломки машин травмировали одного из фотографов.

Этим фотографом оказался Андреа Бруно Диодато, который рассказал в эфире итальянского Sky свою версию произошедшего.

«Со мной всё в порядке, все смогли избежать серьёзных последствий, и это говорит о том, что в Монако нет проблем с безопасностью трассы, – рассказал Диодато. – Мне даже не хочется ни в чём обвинять гонщика Haas, поскольку я всё понимаю.

Моя работа учит слышать определённые ситуации ещё до того, как вы их видите. В тот момент равномерный шум от проносившихся мимо машин на мгновение прекратился, и я понял, что сейчас что-то произойдёт. После этого был удар.

В тот момент за ограждением находилось около десяти человек, и только я получил удар от фрагмента машины Red Bull. Всё обошлось – те, кто мог пострадать сильнее всего, успели укрыться на земле.

Я никогда не испытываю страх на гонках. В Монако нет проблем с безопасностью. Я хорошо знаю эту трассу, и после удара не было серьёзных последствий ещё и потому, что ограждения, как и столбы, очень прочные. Возможно, на трассе в Монако не самые захватывающие гонки, но стандарты безопасности очень высоки. В любом случае, мы все понимаем, что наша работа сопряжена с риском».

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