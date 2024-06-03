Президент IBF ответил, будет ли стоять на кону боя Джошуа – Дюбуа титул

Twitter. Дарил Пиплз

Президент IBF Дарил Пиплз ответил на вопрос о том, будет ли стоять полноценный титул на кону боя между экс-чемпионом Энтони Джошуа и обладателем временного пояса в супертяжелом весе Даниелем Дюбуа:

«Дюбуа является временным чемпионом и новым обязательным претендентом.

Слишком рано говорить, будет ли на кону боя Джошуа – Дюбуа полноценный титул IBF», – сказал Пиплз.

Полноценным поясом IBF владеет Александр Усик, который подал запрос в организацию с просьбой оставить титул для реванша с Фьюри.

Ранее Фрэнк Уоррен сообщил, что уже начал переговоры по поводу поединка Даниэля Дюбуа против Энтони Джошуа. Бой должен состояться 21 сентября на Уэмбли.

29 мая Турки Аль-Шейх официально объявил, что бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua