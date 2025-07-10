Марко: Мы с Кристианом добились невероятных успехов

Пресс-служба Red Bull Racing опубликовала реплику Хельмута Марко, в которой консультант по автоспорту поблагодарил Кристиана Хорнера за совместную работу и пообещал продолжить бороться за титул в 2025 году.

Хельмут Марко: «Мы с Кристианом вместе очень успешно работали более двадцати лет – и в Формуле 1, и в Формуле 3000, и я хочу искренне поблагодарить его за это.

За прошедшее время мы добились невероятных успехов. Мы помогли воспитать двух чемпионов мира и нескольких победителей Гран При. Таков всегда был и остаётся путь Red Bull.

Что касается текущей спортивной ситуации, то до конца сезона ещё двенадцать гонок. Мы продолжим бороться за титул в личном зачёте до тех пор, пока это будет математически возможно».

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